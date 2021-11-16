Приморская фирма станет поставщиком сырья из кальмара для производства антиковидных БАДов

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприятие из Приморья, производитель ганглия (вещества из нервных клеток кальмара), будет поставлять его для биодобавки "КовБАД". Препарат эффективен при коронавирусе, в начале ноября его зарегистрировали специалисты Научного центра Минобороны.

Как сообщили в пресс-службе центра "Мой Бизнес", такой БАД снижает концентрацию коронавируса в носоглотке в 16 раз. Препарат состоит из ганглиев кальмара, фукоидана, а производится приморской фирмой "Фармоушен лаб".

Основатель бренда Леонид Гонтарев разъяснил, что ганглии кальмара - недооцененный ингредиент, выделенный еще в советское время.

- Эффект от воздействия этих ингредиентов обеспечивает быстрый иммунный ответ на вирусные атаки и способствует скорейшему выздоровлению, - цитирует пресс-служба Гонтарева.

Ганглии - скопление нервных клеток, которые располагаются за глазами кальмара. Они помогают моллюскам выживать на экстремальной глубине и при низких температурах. Такие клетки состоят из пептидов и аминокислот.

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