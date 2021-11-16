ВПЭС завершает благоустройство территорий во Владивостоке после сложного сезона и рекордного количества прорывов

Больше всего работ по восстановлению в этом сезоне выполнено в Первомайском районе. Фото: Максим Долбнин, администрация Владивостока.

Во Владивостоке завершается благоустройство после ремонта на коммунальных сетях. Специалисты продолжат работы пока позволяет погода, и температура не опустилась ниже +5 градусов. На данный момент уже привели в порядок 1500 участков на тепловых сетях, 1300 – на электросетях. Из них на 980 участках рабочие восстановили асфальт.

– По сравнению с прошлым годом привели в порядок на 35 % больше участков. При запуске отопления произошло рекордное количество порывов – за месяц около 200. Для предприятия было непростое время. При не укомплектованности кадров в 60 %, а не хватает сварщиков, слесарей, мастеров, мы оперативно устранили все аварии. Сейчас продолжаются работы по благоустройству и будем работать, пока стоит плюсовая температура, – рассказал директор ВПЭС Олег Титов.

В ближайшее время специалисты восстановят участки, на которых проходили ремонтные работы по следующим адресам: Адмирала Юмашева, 40, Ульяновская, 4а, Татарская, 10, Жигура, 17, Шепеткова, 37, Борисенко, 66, Партизанский пр-т, 17, Бурачка, 15 и 2-я Поселковая, 30.

Как отметил заместитель главного инженера по эксплуатации электрических сетей Дмитрий Палаткин, больше всего работ по восстановлению в этом сезоне выполнено в Первомайском районе Владивостока. Так как на Сахалинской, 11а, 38, 2-ой Строительной, 10, 3-ой Строительной, 20, и Борисенко, 102, велась масштабная замена теплосетей. Поэтому помимо ремонта дорожного полотна сотрудники ВПЭС приводят в порядок лестницы, бордюры и брусчатку на придомовых территориях.

– Дополнительную информацию о благоустройстве после ремонта можно получить по телефону горячей линии ВПЭС 209-9000. Также можно обратиться письменно в WhatsApp-приемную по телефону 8-984-199-90-00, – отметили в пресс-службе администрации Владивостока.