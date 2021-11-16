В Приморском крае переселят жителей многоквартирного аварийного дома, построенном в 1947 году

Многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу. Фото: Архив "КП"

В городе Находка на улице Шоссейная жителей многоквартирного аварийного дома, построенном еще в 1947 году, все-таки переселят в нормальное жилье. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Приморья. Дело дошло до суда только после проверки.

Администрация Находки никак не реагировала на переселение жителей в нормальные условия. К вопросу подключилась прокуратура и довела дело до суда. Затем судья признал «сталинский» дом ветхим и аварийным. Жителям выплатят выкупную стоимость изымаемого жилья или предоставят временную крышу над головой, пока их не заселят в нормальные квартиры.

— Многоквартирный дом признан аварийным и подлежит сносу. Такое жилье абсолютно непригодно для проживания. Несмотря на это, мэрия не предпринимала никаких решений по переселению, — рассказали в ведомстве.

Судебный акт пока не вступил силу. Как только это произойдет, прокурор заявил, что возьмет под контроль его исполнение.

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