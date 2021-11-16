В Уссурийске признали виновными пьяных отца и сына, которые избили следователя в магазине

На помощь к следователю пришли сотрудники полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд признал виновными пьяных отца и сына, которые прямо в магазине заломали следователя, после чего начали его избивать. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Приморского края.

Нападение произошло в Уссурийске в одном из магазинов на улице Амурской. Следователь приехал туда, чтобы провести проверку по краже смартфона, но столкнулся с другой проблемой. В это время в магазине были выпившие отец и сын. Старший схватил следователя, а младший начал бить его по лицу.

— На помощь к следователю пришли сотрудники полиции. Они освободили его, и задержали обвиняемых, — прокомментировали в ведомстве.

Суд приговорил отца к 4 годам лишения свободы условно. Младшего осудили на 4 года с отбыванием наказания в колонии строго режима.

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