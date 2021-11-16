В Уссурийске признали виновными пьяных отца и сына, которые избили следователя в магазине

На помощь к следователю пришли сотрудники полиции.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Суд признал виновными пьяных отца и сына, которые прямо в магазине заломали следователя, после чего начали его избивать. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Приморского края.
Нападение произошло в Уссурийске в одном из магазинов на улице Амурской. Следователь приехал туда, чтобы провести проверку по краже смартфона, но столкнулся с другой проблемой. В это время в магазине были выпившие отец и сын. Старший схватил следователя, а младший начал бить его по лицу.
— На помощь к следователю пришли сотрудники полиции. Они освободили его, и задержали обвиняемых, — прокомментировали в ведомстве.
Суд приговорил отца к 4 годам лишения свободы условно. Младшего осудили на 4 года с отбыванием наказания в колонии строго режима.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03