Погода сегодня, 17 ноября, порадует приморцев теплом

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погоду в Приморском крае сегодня, 17 ноября, диктует антициклон. Обойдется без осадков на всей территории региона, ветер западный и юго-западный - умеренный. Воздух на юге Приморья прогреется до +9 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, также без осадков. По информации Примпогоды, день отметится лишь небольшим западным ветром. В дальневосточной столице +7...+9 градусов.

В Уссурийске небо могут затянуть тучи, но обойдется без дождей или снега. Ветер переменных направлений слабый, во второй половине дня может стать умереным. Температура аналогичная: от +7 до +9 градусов.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +8...+10 градусов.

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