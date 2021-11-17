Из-за аварии во Владивостоке массовые отключения холодной воды пройдут 17 ноября

Из архива КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дальневосточной столице массовые отключения ГВС и ХВС. Это связано с ремонтными работами, затронуты порядка 100 адресов. Как сообщили в пресс-службе Примводоканала, ведомство устраняет последствия аварии.

Так, 17 ноября с 9 до 20 часов воду отключат у домов:

100 лет Владивостоку, 86-146, 150в, 107-133а, 137а, 139, 139а, 141, 143, 155, 159, 159а, 159б, 159в, 159г, 159р, 178, 178а, 180, 182. Арсенальная, 15. Беломорская 1, 15. Давыдова, 7, 7а, 9, 11, 16, 20, 20а, 21, 22, 22а, 24, 28, 28а, 28б, 28в, 28д, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 36, 38. 1-я Дачная 1, 2-20, 9-11в, 17-25, 26а, 26б, 26,в, 26д, 27-63. Кирова, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 14/1, 14/2. Лесная, 1, 1в, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 17а, 17б, 17в, 17д, 21, 23, 23в, 23д, 25б, 25в, 25д, 30. Маковского, 1-11, 2-10, 30, 30а, 30б, 30в, 34, 75, 79а, 180. Мусоргского 9, 9д, 13-21, 22, 24, 25-51в, 26-38, 46, 63-67в, 71-81, 89-95. Профессора Куренцова, 1-33. Радио, 21(д/с). Русская, 21, 21б, 23, 25, 49, 51, 53, 53а, 53б, 53д, 139. Узбекская, 13,13а, 15, 15а. Хивинская, 17.

Также с 9 до 20 отключения пройдут еще у пары десятков адресов:

Просёлочная 1, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 5б; Снеговая 34, 35, 33, 35а, 36, 39, 42, 42а, 42б, 42д, 44в, 54, 64, 70, 71в, 71/75, 73, 78, 79, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 89, 90, 91, 92, 98, 105, 109, 111, 111а, 111/113, 113, 113, а, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 135, 135а, 137, 138, 141, 143, 145.

Жителей просят отнестись с пониманием.

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