Приморский филиал ДРСК получил паспорт готовности к зиме

Фото: АО «ДРСК»

Приморские электрические сети (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) подтвердили готовность к несению максимума нагрузок в осенне-зимний период, получив паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2021-2022 годов.

Паспорт готовности выдан Дальневосточной распределительной сетевой компании на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 3 ноября 2021 года. Решение о готовности принимается соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации. Оценка готовности производится ежемесячно по 48 показателям в течение 12 месяцев. Индекс готовности энергообъектов ДРСК в Приморье составил - 1, это максимальная возможная оценка.

Работы по подготовке энергообъектов филиала к максимальным нагрузкам начинаются ещё за долго до начала осенне-зимнего периода и не останавливаются ни в выходные, ни в праздничные дни. В ремонтную программу входят такие мероприятия, как чистка просек, ремонт трансформаторов и другого электротехнического оборудования, замена опор и проводов на линиях электропередачи, ремонт зданий и сооружений.

Ремонтная программа формируется в компании ежегодно. Она направлена на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей. В этом году энергетики увеличили объем чистки просеки на 27% по сравнению с прошлым годом. На данный момент расчищено более 1150 га просеки. Также выполнен ремонт почти 1000 км воздушных линий электропередачи, заменено более 1400 опор ЛЭП в сельских населенных пунктов края, отремонтировано порядка 240 трансформаторных подстанций.

На сегодняшний день специалисты ДРСК выполнили большую часть годового плана ремонтной программы. Все работы ведутся в соответствии с графиком и согласованы с Правительством Приморского края.