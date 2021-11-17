Шестеро приморцев скончались от ковида за день

В крае продолжается вакцинация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморском крае продолжается рост заболеваемости коронавирусом, несмотря на кампанию массовой вакцинации. Региональный оперштаб опубликовал данные: за минувшие сутки еще 415 заболели ковидом. Всего в крае зафиксировали 82 331 случай заражения.

Выздоровели за сутки 317 приморцев, а за весь период пандемии - 71 925 человек.

Не справились с болезнью шестеро приморцев, всего в крае от ковида скончались 1 333 человека.

Напомним, продолжается массовая кампания по вакцинации. Привито уже 684 785 человек, более 450 тысяч человек завершили иммунизацию. В сутки прививаются от 5 до 12 тысяч приморцев. Накануне оперштаб заявил, что динамика заболеваемости не снижается уже месяц.

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