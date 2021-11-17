К решению «логистического коллапса» в портах Приморья привлекли дополнительные суда

Для вывоза скопившихся контейнеров дополнительно привлекли восемь контейнеровозов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Минтранс России привлек восемь дополнительных судов для вывоза скопившихся в портах Приморья контейнеров с социально значимыми грузами для Камчатки, Сахалина и Магаданской области. Вывозная способность флота увеличена более чем на 50%.

«В настоящий момент дополнительно привлечено восемь судов общей вместимостью 3800 контейнеров ДФЭ. Таким образом, провозная способность контейнерного флота увеличена более чем на 50 процентов. По нашим расчетам, при отсутствии действий непреодолимой силы до конца текущего месяца мы должны вывезти из морских портов Приморья все социально значимые грузы и снизить количество контейнеров, которые здесь находятся, до нормы накопления», – отметил замминистра транспорта Александр Пошивай, который прибыл во Владивосток для решения этой проблемы.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», из-за сложной ситуации в мировой логистике в портах Приморья скопилось порядка 6,5 тысяч контейнеров со всего мира, что привело к коллапсу морских поставок социально важных товаров в прибрежные регионы Дальнего Востока – Сахалин, Камчатку и Колыму.

10 ноября в ходе совещания с членами правительства Владимир Путин поручил главе Минтранса Виталию Савельеву решить проблему «как можно скорее».