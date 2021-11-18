Приморец столкнулся в темноте с тигром

Мужчине повезло, тигр не стал нападать Фото: принтскрин видео.

Ночные прогулки на авто по бездорожью в лесной местности закончились необычным свиданием. В Красноармейском районе Приморского края амурский тигр вышел перед автомобилем и не собирался уходить даже после того, как ему посигналили.

Водитель испугался не на шутку, конечно, ведь тигр не отходил от автомобиля. Хищник убежал, только когда водитель слегка дал по газам, чем и спугнул краснокнижную кошку. По словам мужчины, тигр бегал за машиной, но на видео этот момент не попал. Видно только, как он безразлично ложится перед автомобилем, показывая, кто тут хозяин.

Хотим напомнить, что в подобных ситуациях тигру действительно можно посигналить, но если он не уходит, все-таки стоит подождать. Прогонять хищника, тем более, пугать тем, что хочешь совершить наезд, не самая лучшая идея, так как его поведение может быть непредсказуемым. Зверь может расценить такое действие как атаку и начать защищаться.

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