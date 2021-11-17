Меню повышенного внимания

Глава города Константин Шестаков принял участие в работе спецкомиссии. Фото: Анастасия Котлярова

Глава Владивостока Константин Шестаков принял участие в выездной проверке организации питания в школах и детсадах города. Такие проверки проводятся регулярно, но столь «представительная» комиссия – событие все же исключительное. Вместе с другими сотрудниками мэрии Константин Шестаков побывал в лицее № 41, а также в детском саду №166.

Обычно такие ревизионные комиссии проверяют вес продуктов, их качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы. А также устранены ли недочеты, которые показали прошлые проверки. Конечно же, заранее сотрудники учреждений о визите не знают.

Визит мэра в составе спецкомиссии тоже стал сюрпризом, но скорее приятным. Проверяющие осмотрели холодильники, помещения для хранения продуктов, поговорили с поварами, все ли их устраивает в работе поставщиков, в полном ли объеме доставляются продукты, нет ли среди них полуфабрикатов, соблюдается ли меню, разработанное совместно со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового детского питания.

«Я убежден, что самыми лучшими контролерами детского питания являются родители, - подчеркнул Константин Шестаков. - Именно поэтому в школах Владивостока созданы инициативные группы родителей, которые регулярно следят за качеством блюд. С детскими садами ситуация немного сложнее, так как больше ограничительных мер для входа на кухню. Но совместно со специалистами мы сейчас проработаем все организационные моменты. И в будущем в детских садах Владивостока родители точно так же смогут следить за питанием».

Такой подход, по его словам, поможет сделать процесс питания детей качественным.