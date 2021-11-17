Стрелков из свадебного кортежа во Владивостоке привлекли к ответственности

Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Во Владивостоке на Маковского на прошлой неделе заметили необычный свадебный кортеж. Молодые люди ехали с флагами Азейрбаджана на машинах, которыми, к слову, заняли все три полосы дороги. Ребята включили "аварийку" и несколько раз стреляли в воздух.

Причастные, сообщили в УМВД Приморья, установлены. Они будут привлечены к ответственности за создание опасности на дорогах:

- За умышленное создание помех в дорожном движении к административной ответственности привлечены четверо участников свадебного кортежа по статье 12.33 КоАП РФ <...> Еще одного гражданина привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности (по статье 12.6 КоАП РФ).

Напомним, в качестве наказания ребятам грозит штраф до десяти тысяч рублей. Полиция просит не омрачать праздники нарушениями, особенно такие масштабные как свадьбы: ведь это может привести к непоправимому.

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