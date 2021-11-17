Пункт вакцинации открылся в кинотеатре "Владивосток"

Из архива КП Фото: Ксения Высотина

Во дальневосточной столице открылся еще один пункт вакцинации для устранения очередей. Очередной мобильный пункт развернули в кинотеатре "Владивосток" на улице Калинина, 8.

Медработники начнут принимать желающих сегодня, 17 ноября, в 13:00. Прививки там будут делать врачи КГБУЗ «ВКБ №4». Время работы пункта в остальные дни корректируется, предположительно, принимать пациентов смогут с 11 до 17 часов по будням.

Более того, открыт еще один пункт в торгово-развлекательном комплексе "Калина Молл".

Напомним, накануне заработала мобильная точка вакцинации в краевой клинической больнице № 1 по адресу Светланская, 38. Она стала 11-ой по счету среди мобильных и 29-ой из числа всех пунктов вакцинации в краевом центре.

На утро 17 ноября вакцинацию прошли 684 785 человек, в сутки прививаются от 5 до 12 тысяч человек в среднем. Конечно, нагрузка на все пункты Владивостока высочайшая.

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