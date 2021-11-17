Глава пресс-службы МЧС Приморья покидает свой пост

Михаил Исаметов. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Любой крупный пожар или происшествие, требующее вмешательства спасателей, – уже много лет для приморских журналистов это означает, как правило, что нужно звонить Михаилу Исаметову, начальнику пресс-службы Главного управления МЧС России по Приморью. В ответ – оперативный, точный и подробный комментарий. Или инструкция для читателей, как вести себя в той или иной ситуации, чтобы избежать неприятностей.

Вот уже много лет за налаживание связей между МЧС и СМИ в Приморье отвечает Михаил Исаметов. Большой профессионал своего дела, отдавший этой работе больше десяти лет.

Даже немного грустно, что Михаил покидает свой пост, но движение – залог успеха.

Михаил признался «КП», что остается во Владивостоке, новое место работы пока держит в секрете. Обещает, что с журналистами еще не раз пересечется. «Комсомолка» желает Михаилу успехов и карьерного роста!

В настоящее время пресс-служба приморского МЧС осталась без начальника, вопрос должен решиться в ближайшее время.

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