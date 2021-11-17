Жесть и наглость: приморцы в шоке от разорванного в аварии авто в Шкотово

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На одной из приморских дорог ночью произошла ужасающая авария. Врезались легковой автомобиль и большегруз. Если второй еще можно опознать, то "легковушка" изуродована настолько, что не подлежит ремонту. Кто-то из водителей серьезно превысил скорость.

Обстоятельства автоаварии сейчас уточняются. Неизвестно, скончались ли водители - но очевидно, что пострадавшие есть. Для тушения возгорания в одном из авто привлекли пожарных.

Очевидцы в комментариях сообщают, что это опасный участок дороги - вспоминают серьезное ДТП, которое в том же месте произошло летом. Именно поэтому приморцы в шоке: в комментариях, где опубликовали видео, задаются одним вопросом: зачем так гнать?

- Жесть и наглость. Водители, ну зачем вы так поступаете? Вот последствия, - пишет житель.

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