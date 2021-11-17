«Кровь текла ручьем, водитель без сознания»: в Приморье напали на автомобилиста

Мужчина потерял много крови. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Большого Камня накануне вечером стали свидетелями жуткой картины – недалеко от въезда в город в припаркованной у мемориального комплекса машине сидел окровавленный автомобилист. По словам очевидцев, мужчина потерял много крови, скорее всего, его ранили ножном.

ЧП произошло недалеко от мемориального комплекса Рубка К-434 и магазина «Экономыч» на улице Карла Маркса.

– Машина была открыта, а водитель без сознания, кровь текла ручьем с него. Пока делал круг, чтобы вернуться, там уже толпа скопилась. Явно, что тот, кто порезал, ехал с ним. Машина была аккуратно припаркована, руль левый, вряд ли со стороны проезжей части подошли – движение сильно плотное в это время. Примерно в 17:10 проезжал, – поделились очевидцы.

По словам местных жителей, в месте, где вчера стоял автомобиль, все залито кровью. Подробности этой истории, как и состояние пострадавшего, сейчас выясняются. «КП-Владивосток» уже обратилась за официальным комментарием в пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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