Миллиардер Агаларов хочет заняться укрупнением Владивостока

Агаларов (справа) и Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, на мюзикле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Crocus Group Араз Агаларов дал большое интервью изданию РБК. В нем предприниматель рассказал про создание города-миллионника из Владивостока: в рамках этого на Русском острове хотят построить жилой квартал совместно с "Дом.РФ" - через концессию.

- Мы построили во Владивостоке университет. Думаю, крупнее строителей, чем мы, там просто не было, на что обратил внимание гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. У него есть проект строительства жилого квартала на острове Русском. Мы сейчас ведем переговоры, возможно, возьмем этот проект на долевом участии: получим проектное финансирование, построим, продадим, а часть этого проекта передадим «Дом.РФ». Это называется проект за долю, - сообщил Агаларов изданию.

Напомним,«Crocus Group» выступила застройщиком кампуса на острове Русском еще при Игоре Пушкареве, а глава компании Агаларов В 2020 году занял 55-е место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России" с состоянием в 1,7 миллиарда долларов.

Об амбициях создать первый в ДФО город с миллионом жителей сообщали глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и полпред Юрий Трутнев. В рамках этого Владивосток станет большой конгломерацией совместно с городом Спутник - его разместят в ТОР "Надеждинская". Жилой фонд хотят расширить и в других районах вблизи города.

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