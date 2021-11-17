Во Владивостоке началось общественное обсуждение планировки Снеговой Пади

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Администрация Владивостока объявила о старте общественных обсуждений по проекту планировки жилого района "Снеговая Падь". Планируется, что на участке проведут и межевание - то есть определят границы собственников, распределят площади, проведут геодезические работы и поставят местность на кадастровый учет. Полученные данные внесут в Росреестр.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, проект внесут в раздел "Общественных обсуждений" на сайт администрации 22 ноября. В документе разместят положение, чертежи существующих и планируемых границ, чертеж межевания территории.

- Срок проведения общественного обсуждения исчисляется со дня оповещения о начале проведения общественного обсуждения до дня опубликования заключения о результатах общественного обсуждения и составляет 23 дня, - добавили в ведомстве.

Экспозиция проекта будет проводиться с 22 по 30 ноября 2021, приглашены все желающие, однако необходима предварительная регистрация. Это часть антиковидных мер.

Подать заявку на участие в общественном обсуждении можно здесь. Дополнительная информация появится в ближайшее время.

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