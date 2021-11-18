Аналитики рассказали, что скупали приморцы в «черную пятницу»

В анализ главного дня шоппинга вошли интернет-магазины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Черная пятница» - ежегодное событие, от которого глаза шопоголиков горят ярче, корзины в магазинах словно становятся бездонными, а карточки каким-то чудесным образом превращаются в безлимитные. До того момента, когда получаешь чек, конечно. Но все-таки главный день шоппинга отгремел, и специалисты с помощью инструментов Big Data выяснили, на что больше всего ушло денег у жителей Дальнего Востока.

Анализ проводили специалисты одного из крупных российских операторов. По их данным, трафик в интернет-магазинах за время распродажи вырос в полтора раза по сравнению с предыдущей акцией в 2020 году, при этом число посетителей увеличилось на 63%.

Онлайн-шоппинг привлек большинство любителей скидок, 34% покупателей составили жители Приморья. Лидирующую позицию среди интернет-магазинов занял AliExpress, в «черную пятницу» аудитория магазина увеличилась на 73%. Второе место досталось Wildberries, там покупателей стало больше на 38%. Тройку лидеров замкнул «Яндекс. Маркет» с показателем 12%.

Что же сметали с онлайн-прилавков приморцы? 27% покупателей обновили свой гардероб. Электроника заинтересовала 14% интернет-пользователей. Новые книги появятся на полках у 8% жителей региона, а вот ювелирными изделиями заинтересовались всего 7% приморцев.

Больше всего покупок совершили девушки, они израсходовали в два раза больше мобильного интернет-трафика в онлайн магазинах, чем мужчины. Кстати, самые активные шопоголики, как выяснилось, живут именно во Владивостоке, 40% приморских интернет-заказов было оформлено именно оттуда. Вторую строчку заняли уссурийцы с 21% покупок. А вот в Артеме на «черной пятнице» закупились всего 12% от общего количества приморцев.

Больше других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени.

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