Многофункциональную спортивную площадку построят на месте пустыря в Первомайском районе Владивостока

Фото: Скоро спортивный объект оборудуют всем необходимым. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

В Первомайском районе Владивостока в ближайшее время появится многофункциональная спортивная площадка. Идея сделать полезный для всего района объект на пустующем участке земли принадлежит местным жителям, которые стали финалистами краевого конкурса «Твой проект». Зимой на новой площадке планируется заливать каток, а в теплое время года здесь можно будет играть в футбол и баскетбол.

Речь идет о строительстве спортивной площадки в районе дома №53 на улице Гризодубовой. Стоит отметить, что инициативные местные жители ранее подали заявку на участие в программе «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», более известной как «1000 дворов». Благодаря этому на придомовой территории построили новую детскую площадку, которая полюбилась малышам со всей округи и их родителям.

– Теперь у нас появится еще и спортивная площадка, где смогут заниматься и дети постарше, и взрослые. Кроме того, появление общедоступной спортивной площадки для жителей будет большим стимулом ведения активного образа жизни, отказа от вредных привычек. Участвуя в данном проекте, мы хотим показать своим примером, что пустырь с железной развалиной, постепенно превращающийся в парковку для машин, может стать современной спортивной площадкой, – подчеркивают горожане.

Благодаря инициативе горожан построили новую спортплощадку. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Что касается конкурса «Твой проект», он организован министерством финансов Приморья в рамках инициативного бюджетирования. Важно отметить, что в рамках конкурса жители края сами предлагают проекты по благоустройству общественных пространств. После этого на предмет соответствия техническому заданию их рассматривает специальная комиссия в муниципалитетах. Победителя выбирают с помощью голосования в котором могут поучаствовать все желающие.

– 25 октября в Приморье стартовал новый сезон конкурса «Твой проект». Жители края предлагали свои идеи по улучшению инфраструктуры родного города или села, лучшие инициативы будут профинансированы и реализованы в течение 2022 года. Все подробности о проекте можно узнать на специализированном портале. Администрация Владивостока провела муниципальный конкурс инициативного бюджетирования «Реализация инициативных проектов на территории Владивостокского городского округа». Его победителями стали восемь проектов, реализация которых запланирована на 2022 год, – отметили в пресс-службе мэрии Владивостока.

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