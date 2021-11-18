Владивосток вошел в десятку самых экологически чистых городов России

Столица Дальнего Востока, к сожалению, не заняла лидирующую позицию Фото: Антон ПИКУС

Аналитики провели исследование среди жителей крупных городов о том, как они оценивают экологическую обстановку в месте, где живут. Оценку составляли по следующим пунктам: качество воздуха, вода, чистота, продукты питания и утилизация мусора. И Владивосток вошел в топ 10 экологически чистых городов.

Столица Дальнего Востока находится на 6 месте, 67% респондентов оценили экологию города на достаточно высоком уровне. А первое это место досталось Тюмени.

Всего в опросе приняли 31 700 респондентов из 37 городов. По 1500 человек из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 из городов-миллионников и 700 из городов-полумиллионников.

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