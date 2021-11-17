Мерс на шампурах: жесткое массовое ДТП произошло в районе дач под Большим Камнем

Фото: bkamen_news

В Приморье произошло очередное ужасающее ДТП - причем на относительно спокойном участке трассы. В районе СНТ "Строитель-1", где расположены дачи, под Большим Камнем, столкнулись большегруз и "Мерседес", выставленный на продажу день назад.

Как видно на кадрах, опубликованных в соцсети: иномарку плотно пронзили леерные ограждения, на которые и наехала машина. Предположительно, Mercedes влетел в КАМАз работников, наносящих дорожную разметку. Большегрузу тоже знатно досталось: более того, дверь "Мерса" вонзилась в грузовик.

Очевидцы сообщили КП, что авария массовая: пострадали также Range Rover, неустановленный серый автомобиль и даже рейсовый автобус из Фокино. Однако достоверно не известно, кто именно стал виновником - обстоятельства уточняются.

Фото: bkamen_news

О пострадавших в ДТП не сообщается. В комментариях, где опубликовали кадры, приморцы начали дискуссию. Кто-то задается вечным вопросом "зачем так нестись?", а кто-то отнесся с юмором:

- Мерс на шампурах. Ремонт в 4 ляма, - пишет житель.

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