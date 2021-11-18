«Наледь, всех сносит, машины переворачиваются»: десятки ДТП сковали приморские трассы

Авария на приморской трассе. Фото: принтскрин видео.

Значительные перепады ночных и дневных температур в Приморье стали причиной наледи на многих участках трассы. С утра, 18 ноября, в разных районах края произошли десятки ДТП. Особенно серьезная авария случилась в Спасском районе, судя по повреждениям авто, без постаравшись не обошлось.

– Штыково-Многоудобное – наледь. После поворота на Кучелиново машины вытаскивают с полей, перевертыши. Аккуратнее, всех сносит, – делятся очевидцы.

По сообщениям очевидцев, скользко и в районе кафе «Ласточка» на трассе «Уссури», недалеко от Спасска-Дальнего. Дорогу здесь не поделили джип и грузовик. В итоге одна машина оказалась в кювете, а вторая разбита до неузнаваемости. Подробности аварии уточняются.

Не лучшим образом сейчас обстоят дела и с движением во Владивостоке. Многие дороги в городе мокрые. Среди пострадавших те, кто не соблюдают дистанцию.

Как сообщают читатели «КП-Владивосток», одно ДТП случилось на пешеходном переходе напротив супермаркета «ОК» на проспекте Красного Знамени. Еще одна авария под мостом на Гоголя. Разбитые авто сильно мешают тем, кто собирается повернуть на фуникулер.

Авария на проспекте Красного Знамени, напротив «ОК». Фото: Милана СОКОЛ

Авария с участием двух авто при съезде с Фадеева на Командорскую. ДТП на Карьерной при повороте со Снеговой. Фура и седан не поделили проезд при повороте с Шепеткова на Луговую. В центре города авто и вовсе вылетело на тротуар, подробности выясняются.

Авария в центре Владивостока. Фото: @dpscontrol125rus

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