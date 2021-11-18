Представитель застройщика в Большом Камне пойдет под суд за кражу 24 миллионов рублей

Из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большекаменская прокуратура утвердила обвинение подозреваемому в мошенничестве. Житель Находки, как сообщили в пресс-службе ведомства, от лица стройфирмы украл 24 миллиона - взял деньги и не выполнил то, что обещал.

По версии следствия, глава коммерческой фирмы должен был застраивать жилой микрорайон в Большом Камне, однако, судя по всему, он лишь создал видимость. Для кражи подрядчику понадобился год - с июня 2017 по июль 2018 года он не выполнял обязательства, оговоренные в договоре.

- В целях возмещения причиненного ущерба на имущество фигуранта наложен арест на общую сумму свыше 15 млн. рублей, - уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд.

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