Снег с дождем атакует некоторые районы Приморья 18 ноября

В Приморье переменная облачность, местами возможны осадки Фото: Андрей ЗАМАХИН

Погоду в Приморье сегодня, 18 ноября, определяют фронтальные разделы циклона. В крае наблюдается переменная облачность, местами небольшой дождь, а на севере дождь со снегом. Ветер юго-западный, западный умеренный. Столбики термометров показывают 0... +12°С.

Во Владивостоке облачно, есть вероятность небольшого дождя. Ветер юго-западный, западный умеренный, вечером усилится. Температура в приморской столице +8...+10°С.

В Уссурийске переменная облачность, но обойдется без дождей и снега. Ветер юго-западный, слабый западный. Температура выше, чем во Владивостоке, +9...+11°C.

В Находке небольшая облачность, осадки не ожидаются. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +10...+12°C.

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