Лесного кота, терроризирующего в Приморье подворье гусей, доставили в центр "Тигр"

Фото: siberiantiger_center

Пресс-служба Центра реабилитации диких животных "Тигр" поделилась кадрами своего нового временного воспитанника. Под опекой Центра оказался лесной кот, его доставила группа охотнадзора Приморья - хищник-пройдоха терроризировал жителей села, охотился на их гусей.

Как сообщили в аккаунте "Тигра", обошлось без жертв. Сотрудники проведут полный ветеренарный осмотр, а затем кота можно будет отпустить в месте, далеком от сельских угодий.

Как правило, конфликтами с хищниками занимается отдельная группа департамента охотнадзора Приморья - именно ее сотрудники и доставили нерадивого охотника в Центр.

Напомним, лесные коты - частые гости края, при этом их популяция все же мала. У таких кошачьих некоторые ученые выделяют много подвидов: в разных уголках мира лесной кот выглядит по-разному. Как пишут открытые источники, именно от лесных котов 10 тысяч лет назад произошли домашние кошки.

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