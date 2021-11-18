Количество зараженных ковидом за сутки впервые снизилось в Приморье

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье региональный оперштаб ежедневно мониторит данные по заболевшим коронавирусом. За минувшие сутки заразились 412 человек - это количество меньше вчерашнего на три человека. Стоит отметить, такое в крае впервые за месяц.

Всего с начала пандемии зафиксировали 82 743 случая заражения. Выздоровели за минувшие сутки 322 приморца, 72 247 всего.

Пятеро приморцев не справились с болезнью. Всего ковид унес жизни 1 338 человек.

Напомним, в крае действует масштабная кампания по вакцинации - привились уже 691 681 человек. В среднем, за день в Приморье вакцинируются около 7 тысяч человек.

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