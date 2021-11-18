Депутаты рекомендуют сделать прививку

Темпы вакцинации в Приморье рекордные, но общее количество привитых все еще низкое. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Важность наращивания темпов вакцинации приморцев от коронавируса, условия формирования коллективного иммунитета населения края, а также проблемы, с которыми сталкиваются медики в борьбе с распространением опасного заболевания, обсудили с экспертами депутаты краевого парламента на выездном заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК.

Обсуждение прошло на площадке Тихоокеанского государственного медицинского университета.

Главный эпидемиолог Приморского края Ирина Повиличенко рассказала, что сегодня в крае развернуто 233 пункта вакцинации - 177 стационарных и 56 мобильных. Кроме того, 74 бригады медиков обеспечивают выездные вакцинации - прививают сотрудников крупных предприятий, а также маломобильных граждан. Однако, по ее словам, общий уровень вакцинации населения в Приморье, к сожалению, остается одним из самых низких в стране. Даже несмотря на существенный рост желающих привиться после введения в регионе обязательной вакцинации.

«Для создания коллективного иммунитета, а это главная цель вакцинопрофилактики, необходимо привить 80% взрослого населения края - 1,2 миллиона человек. В настоящее время два этапа вакцинации прошли 483 тысячи человек - 40,2%, тогда как среднероссийский показатель составляет 52%. Несмотря на увеличение темпов вакцинации, Приморье остается в числе регионов с наименьшим охватом населения», - отметила она.

В ходе обсуждения был поднят вопрос больших очередей в пунктах вакцинации. Глава Приморского Минздрава Анастасия Худченко пояснила, что поток желающих привиться от коронавируса приморцев за последние недели вырос в два раза по сравнению с пиковыми показателями третьей волны - ежедневно приморские медики прививают до 14 тысяч человек. Это рекордные показатели. В результате во многих мобильных пунктах вакцинации скапливаются большие очереди, а усилить их некем - весь кадровый ресурс уже брошен на борьбу с пандемией.

«Что касается очередей на прививочных пунктах - они, безусловно, есть. В летние пики в крае прививали 7800 человек, сейчас мы прививаем до 14 тысяч человек в день, фактически в два раза больше. Плюс сейчас очередной рост заболеваемости. Наш медицинский персонал работает на двух фронтах - занимается лечением, тестированием, профилактикой и обеспечивает вакцинацию. Мы усилились всеми, кем только могли. Например, сняли студентов базового медицинского колледжа, отправили их на практику и задействовали их в работе прививочных пунктов. Очень помог нам Тихоокеанский государственный медицинский университет - 170 ординаторов пришли на работу в поликлиники и тоже могут работать в прививочных кампаниях. Мы свой ресурс усиления прививочных пунктов исчерпали», - рассказала Анастасия Худченко. Она также посоветовала желающим привиться приморцам обращаться в районные поликлиники в вечернее время и во второй половине недели - в это время можно избежать очередей и долгого ожидания.

Почему вокруг вакцин много мифов, и они подрывают доверие людей к вакцинации, заставляя их отказываться от вакцины и агитировать других сделать то же самое? В ходе дискуссии доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней ТГМУ Анна Симакова убедительно опровергла каждое популярное среди антипрививочников заблуждение.

Депутаты высказали свои предложения по борьбе с дезинформацией о вакцинации. Так, Артем Самсонов предложил дополнить публичную статистику о заболеваемости коронавирусом информацией о том, какое количество заболевших ранее были привиты. По словам депутата, это повысит доверие людей к прививкам. Специалисты поддержали предложение депутата, отметив, что такая статистика показательна - из более 400 тысяч привитых в Приморье официально зафиксировано лишь 57 случаев заболевших коронавирусом.

По словам спикера Законодательного собрания Приморья Александра Ролика, на площадке комитета состоялся важный разговор.

«Мы услышали компетентные оценки специалистов о том, что прививаться нужно. Единственный путь к созданию коллективного иммунитета - это вакцинопрофилактика. Для нас сейчас очень важно, чтобы эти позиции были доведены до жителей Приморского края. Думаю, что все, кто принимал участие в заседании комитета, ушли с четким пониманием необходимости прививаться. Многие из нас, депутатов Законодательного собрания, давно сделали прививки, некоторые уже прошли ревакцинацию, и мы призываем всех следовать этому примеру», - отметил Александр Ролик.