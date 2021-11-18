Новая разметка на Шилкинской озадачила жителей Владивостока

Фото: принтскрин, dpskontrol_125rus

Во Владивостоке в районе Славянского на Шилкинской нанесли новую дорожную разметку. Жители в недоумении: раньше они могли развернуться и выехать с места, однако теперь на участке сплошная.

- Нарисовали какую-то подставу. Теперь со свечки не уедешь: тут сплошная, - говорит за кадром автор видео.

Чтобы развернуться, жителям теперь придется доехать до поворота ниже по улице. Многие сочли ход дорожником очень неудобным нововведением:

- С заправки налево на кольцо теперь сразу нельзя <...> Разметку нанесли, осталось дорогу нанести, - пишут жители.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03