Вагон аэроэкспресса "Владивосток-Аэропорт" загорелся на ходу

Из архива КП Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке на ходу загорелся один из вагонов электропоезда. Речь о маршруте "Аэропорт-Владивосток" - из вагона повалили клубы дыма, пассажиров попросили перейти в соседние.

В обслуживающей компании "Экспресс-Приморье" рассказали, что произошло возгорание в ящике тумблеров. Задымление пошло под вагонами, а затем дым заполонил пространство внутри поезда. Пассажиров попросили перейти в 1-й, 3-й и 4-й вагоны. Все это произошло на участке между станциями "Моргородок" - "Первая Речка".

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако график движения пригородных поездов сейчас изменен: электричка в депо на ремонте до вечера. Перед поездкой жителям стоит уточнить расписание.

Ситуацию жители бурно обсуждают в соцсети: кто-то понимающе отнесся к независящим от сотрудников неполадкам, а кто-то осудил компанию и считает случай халатностью.

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