Богатые тоже плачут: мастер парковки на микроавтобусе задом протаранил Mercedes и скрылся

Фото: принтскрин, dps_vl

В районе Зеленого бульвара, 30, произошло ДТП, вызывающее недоумение. Водитель микроавтобуса пытался развернуться или припарковаться, но поторопился и серьезно притер стоящий Mercedes.

Как сообщили в соцсети, виновник место ДТП оперативно покинул - это видно и на записях с камер видеонаблюдения. Мотивы водителя трудно предположить: сдавал назад он довольно резво, и ситуацию можно было бы предотвратить, сбавь он скорость.

В комментариях предполагают, что виновник был нетрезв. Некоторые шутят, однако большинство все же сочувствуют владельцу "Мерса".

- Богатые тоже плачут, - написал житель.

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