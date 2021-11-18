Во Владивостоке фура завалилась на припаркованные авто

Большегруз посносил припаркованные машины. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Серьезная авария с участием большегруза произошла 18 ноября на перекрестке улиц Пушкинская – Светланская во Владивостоке. Водитель длинномера не справился с управлением. Тяжелая машина буквально завалилась на повороте, замяв под собой сразу несколько припаркованных авто.

Пострадали шесть припаркованных авто. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

По предварительной информации, невольными участниками ДТП стали минимум пять легковушек. К счастью, обошлось без жертв. Несколько человек отделались легкими травмами, пострадал и сам виновник ДТП.

Люди сейчас отходят от пережитого. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Проезд на аварийном участке перегорожен. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Сейчас на месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Движение частично заблокировано.

На месте работают пожарные, полицейские и скорая. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Стоит отметить, что это уже не первое ДТП с участием большегруза на этом участке. Так, в мае 2017 года длинномер не смог преодолеть подъем и покатился вниз, собирая на своем пути припаркованные авто. Чудом тогда никто не пострадал, не считая трех искореженных машин.