Приморские СМИ: Китай стягивает силовиков к границе с Приморьем

Фото: принтскрин видео, Ussurmedia // biang.ru

Муданьцзян отправил наряды силовых структур в пограничный район вблизи Суйфэньхэ, чтобы задерживать перебежчиков и контрабандистов. Информация появилась на одном из китайских каналов, а также на портале biang.ru.

Кадры предоставили приморские СМИ. На скриншотах видно, как полиция в защитных инфекционных костюмах группируется в приграничном районе.

Как сообщает UssurMedia, в китайских селах вблизи Приморья хотят ввести ужесточенный пропускной режим и контроль населения. Такие меры вводятся для контроля нелегалов-мигрантов, а также для того, чтобы недопустить "завоз" коронавируса в Китай.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03