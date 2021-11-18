На отраслевом форуме в Москве обсудили развитие железнодорожной инфраструктуры к транспортному узлу Восточный-Находка

Фото: АО «Восточный Порт»

Основным путем сокращения транспортных издержек всех участников перевозочного процесса в адрес крупнейшего, высокотехнологичного специализированного терминала на Дальнем Востоке АО «Восточный Порт» является опережающее развитие железнодорожной инфраструктуры к транспортному узлу Восточный-Находка. Об этом в своем выступлении на панельной дискуссии «Инфраструктура vs Тариф. Поиск конструктивных решений» рассказала директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Бизнес-диалог состоялся в рамках стартовавшего накануне в Москве юбилейного, XV Международного Форума и Выставки «Транспорт России – 2021». Участники мероприятия – руководители крупнейших в стране транспортных и логистических компаний, а также представители деловых кругов и российских государственных органов – выступили с докладами, обсудили актуальные темы соотношения развития транспортной инфраструктуры с тарифообразованием и другие вопросы, а также сообща искали пути их решения.

Касаясь примера АО «Восточный Порт» (управляемого единоличным исполнительным органом – ОАО «УГМК»), Ирина Ольховская отметила, что «после успешной реализации крупнейшего частного инвестиционного проекта по строительству Третьей очереди специализированного угольного комплекса стоимостью 40 млрд рублей, предприятие столкнулось с дефицитом пропускной способности железных дорог на подходах к новому терминалу».

Фото: АО «Восточный Порт»

По мнению топ-менеджера УГМК, от недозагрузки страдают как новые, так и старые морские порты. И причина тому – в перераспределении грузопотоков:

– По оценкам УГМК, профицит портовых мощностей в России по углю сейчас составляет порядка 138 миллионов тонн. Из них 73 миллиона тонн приходится на порты Дальнего Востока. Получается такая ситуация – возникает новая портовая мощность, и Российские железные дороги, как объект естественной монополии, действуют согласно правилам недискриминационного доступа и распределяют грузы по сети равномерно. В итоге и новые и, так называемые, старые порты остаются недозагруженными.

В этой связи, Ирина Ольховская обратила внимание участников дискуссии на то, что для организации устойчивой логистики на Восточном полигоне необходима синхронизация планов развития дальних и ближних железнодорожных подходов к портам Приморья. По мнению топ-менеджера УГМК, в этой части необходимо рассмотреть возможность продления проекта по строительству третьего пути, который сейчас запланирован АО «РЖД» от Хабаровска до станции Шкотово, дальше на юго-восток Приморья – до транспортного узла Находка, Находка-Восточная.

– Мы предлагаем использовать тот положительный опыт, который РЖД уже реализовали на других магистралях, использовать виртуальную сцепку. Также заканчивать стройку, которая уже начата – то есть не начинать новую, а поступательно и последовательно двигаться – это делать не только обход Шкотово-Смоляниново, но и еще два обхода – Смоляниново-Тигровый и Тигровый-Партизанск, перегон Хмыловский-Находка-Восточная. Все эти проектные работы практически реализованы, все это возможно сделать, и мы считаем, что в ближайшей перспективе данные задачи по силам всем участникам процесса путем совместных усилий, – отметила Ирина Владимировна.

Говоря о планах на ближайшую перспективу, Ирина Ольховская подчеркнула, что к 2025-30 годам необходимо вывести грузооборот специализированного комплекса АО «Восточный порт» до проектной мощности в 50-55 миллионов тонн в год, чтобы обеспечить его окупаемость, традиционно тесно сотрудничая с ОАО «РЖД» и совместно развивая железнодорожную инфраструктуру.

– Сейчас мы находимся в зоне риска неокупаемости даже действующего проекта, не говоря о новом. Такой дефицит образовался по причине того, что темпы роста портовых мощностей в разы превышают темпы роста пропускной способности и, безусловно, вопросы инфраструктуры и тарифов всегда взаимосвязаны, – резюмировала Ирина Ольховская.

Фото: АО «Восточный Порт»

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