В «космической столице» Приморья появился высокоскоростной интернет от МТС

Село Галенки, Приморский край. Фото: Vl.ru

Компания МТС активно развивает свои сети в небольших населенных пунктах Приморского края, благодаря чему были обеспечены связью «четвертого поколения» жители села Галенки Октябрьского района. Это село, расположенное недалеко российско-китайской границы, известно прежде всего тем, что именно здесь находится Восточный центр дальней космической связи, гигантские антенны которого видели и знают многие приморцы.

Новая базовая станция покрывает связью стандарта LTE жилые дома и социальные учреждения. Теперь более 4 тысяч жителей села Галенки могут комфортно пользоваться услугами быстрого мобильного интернета, получив доступ к самым современным цифровым сервисам, требующим высокой скорости передачи данных — дистанционному обучению, использованию портала «Госуслуги», социальным сетям, просмотру видеороликов и фильмов онлайн.

Галенки не случайно называют «космической столицей» Приморья. Здесь расположен Восточный центр дальней космической связи с полноповоротным радиотелескопом РТ-70. Таких в России всего два – в Приморье и в Крыму, в Евпатории. Сотрудники Восточного центра дальней космической связи участвовали в работах космических программ, в том числе по космическим кораблям «Восток», «Восход», «Союз», «Космос». А в 1991-м году центр принимал информацию с «Вояджеров» — самых удаленных от Земли объектов, созданных человеком.

«Мы с коллегами подумали, что дальняя космическая связь, это, конечно, здорово, но у жителей сел другие заботы. Связаться с родственниками по видео и в соцсетях, воспользоваться Госуслугами, посмотреть фильм. Развивать связь в таком населенном пункте – важная социальная задача», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Кроме того, высокоскоростной интернет в Галенках поможет оставаться на связи и водителям-дальнобойщикам, следующим через этот населенный пункт к погранпереходу. Да и всем будущим туристам, планирующим попасть в китайский Суйфэньхэ по трассе Уссурийск – Пограничный.

Напомним, в 2021 году МТС подключили высокоскоростной интернет и улучшили качество связи в десятках населенных пунктов края, даже в небольших. Например, LTE МТС есть в поселке Тигровый в Анучинском районе, где официально проживает 32 человека. Сейчас LTE МТС доступно 97% приморцев, и эта цифра продолжает расти.