ХК "Адмирал" уступил финскому "Йокериту" со счетом 1:4

Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

В среду, 17 ноября, прошел матч финнов из "Йокерита" с приморским "Адмиралом". Игра прошла на домашнем льду в Финляндии. Морячки встречу проиграли, при чем с сокрушительным счетом в 1:4.

Открыл счет нападющий "Йокерита" Енсен Никлас, ответить смог Евгений Грачев и Андрей Обидин - с помощью контратаки последний смог забить в ворота финнов. За весь первый период "Йокерит" лишь закрепил преимущество, на перерыв игроки ушли со счетом в 3:1.

Второй период прошел скудно: несмотря на борьбу, шайб не забили. Видимо, моряки уже совсем отчаялись и за 50 секунд до финала позволили финнам еще один гол. Юлиус Юнтила пробил по воротам, шайба попала в клюшку вратаря и отлетела в воздух, однако финны смогли удачно завершить нападение. Шайба - в воротах "Адмирала". Занавес игры - и счет в 4:1.

- Мы на разных полярностях находимся с соперником и в турнирной таблице, и по мастерству, по обученности. Поэтому скажу так, что пропустили такие голы, на которые обращали внимание, разбирали перед игрой. И на этих глупых голах, на том, на что обращали внимание, на них и попали, - сказал пресс-службе "Адмирала" и.о. главного тренера команды Олег Горбенко.

Следующая игра ждет приморцев с "Торпедо" Нижнего Новгорода 20 ноября. Моряки снова поедут на гостевой лед.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03