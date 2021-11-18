РусГидро готово к работе зимний период

Фото: филиал «Приморские электрические сети»

Электростанции, электрические и тепловые сети Группы РусГидро готовы к работе в зимний период 2021-2022 годов. Все энергокомпании Группы РусГидро получили паспорта готовности к работе в отопительный сезон. Об этом доложил глава компании Виктор Хмарин в ходе состоявшегося сегодня Всероссийского совещания по подготовке субъектов электроэнергетики к ОЗП 2021-2022 готов. под председательством Министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова.

Запасы топлива на объектах тепловой энергетики соответствуют нормативным, законтрактован объем топлива на весь осенне-зимний период. Поставка топлива в районы с ограниченными сроками завоза – Якутия, Чукотка, Камчатка, Магаданская область – завершена.

В то же время глава РусГидро отметил, что в результате роста цен в 2021 году на энергетический уголь на мировом рынке российские угледобывающие компании в значительной степени переориентировали поставки угля на экспорт. Это вызвало сложности с обеспечением углем объектов тепловой генерации на Дальнем Востоке. Виктор Хмарин выступил с предложением в рамках существующих тарифных решений разработать механизм предоставления преференций угледобывающим компаниям по увеличению доли перевозок угля по железной дороге, поставив ее в зависимость от объема поставки угля для нужд тепловой генерации ДФО. Такой механизм позволит нормализовать сроки и объемы поставок угля электростанциям в ДФО.

Запасы гидроресурсов в большинстве водохранилищ ГЭС Группы РусГидро достаточны для обеспечения надежной работы ЕЭС России и технологически изолированных энергосистем. В связи с крайним маловодьем на реке Вилюй (второй по маловодности год за весь период наблюдений), запасы гидроресурсов в Вилюйском водохранилище составляют 71% от нормы. РусГидро совместно с АО «СО ЕЭС» разработан и реализуется комплекс мероприятий, позволяющих компенсировать снижение выработки Вилюйских ГЭС за счет увеличения перетока мощности по линиям электропередачи из южного энергорайона Якутии.

Ремонт гидроэлектростанций, тепловых электростанций, электрических и тепловых сетей выполнен с превышением плановых показателей и в соответствии с утвержденными графиками. Отремонтированы 43 гидротурбины, 47 гидрогенераторов, 99 трансформаторов, 186 турбоагрегатов, 244 котлоагрегата. Также отремонтировано 1 045 км высоковольтных линий 110-220 кВ, а также 48 км теплосетей.

Продолжается реализация программ повышения надежности электросетевого комплекса Приморского края (МИРЭК) и Сахалинской области (ПОУРЭК). По программе МИРЭК завершено строительство кабельной линии 35 кВ Солерс-РП4 (ПС Чуркин), завершается строительство участка ВЛ 110 кВ «ВТЭЦ-2-Загородная-Улисс-Голдобин» с частичным переводом линии в кабельное исполнение, реконструкция ПС 35 кВ Академическая, идет реконструкция ПС 110/35/6 кВ Западная и ПС 110/6 кВ Промузел, а также реконструкция сетей 0,4-10 кВ. По программе ПОУРЭК до конца года будет завершено строительство ВЛ 35 кВ Шахтерская – Бошняково и реконструкция ПС 110 кВ Промузел.

Важный элемент подготовки ГЭС к зиме – реализация Программы комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов РусГидро. В 2020 году на ГЭС РусГидро завершена замена шести гидротурбин, заменены и реконструированы шесть гидрогенераторов. За 9 месяцев 2021 года РусГидро направило на модернизацию энергообъектов группы 15,8 миллиарда рублей, на 1,9 миллиарда рублей больше запланированного объема.

На всех энергообъектах Группы РусГидро создан аварийный запас материально-технических ресурсов и оборудования, необходимый для надежного прохождения отопительного сезона. Обеспечена готовность персонала и оборудования объектов Группы РусГидро к работе в отопительный сезон. На всех генерирующих объектах РусГидро прошли тренировки оперативного персонала по отработке действий при ликвидации аварий в условиях низких температур и дополнительные инструктажи по особенностям работы в условиях зимнего максимума нагрузок.

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