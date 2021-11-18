СК завершил расследование по хищению 24 млн рублей застройщиком микрорайона в Большом Камне

Застройщик оформил документы на жену, но делами занимался сам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Приморского края завершил расследования уголовного дела о хищении 24 миллионов рублей застройщиком микрорайона в городе Большой камень. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

История примечательна тем, что застройщик управлял компанией через свою жену. По версии СК, юридически все документы были оформлены на нее, но фактически он занимался всеми делами. Заключив договор с ООО «ССК Звезда», он путем обмана похитил у организации 24 миллиона рублей в период с 2017 по 2018 год.

— Следствие собрало достаточно улик, подтверждающих вину обвиняемого. Уголовное дело отправлено в суд, — прокомментировали в региональном СК.

Максимальное наказание, которое грозит застройщику, — 10 лет лишения свободы.

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