«Пацаны, тормозите»: В Находке неизвестные пытались скрыться от инспекторов на катере

В один момент катер инспекторов ГИМС набрал скорость и включил сирену.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Находке инспекторы ГИМС устроили погоню за неизвестными на катере. Все из-за запрета навигации маломерных судов, который ввели в Приморском крае. Но далеко уплыть неизвестные все же смогли.
В один момент катер инспекторов ГИМС набрал скорость и включил сирену. Через несколько секунд неизвестные остановились.
— «Пацаны, тормозите, не вариант», — прокомментировал очевидец, который в это время проплывал мимо.
В комментариях к видео некоторые приморцы выдвигают предположения, что это могли быть браконьеры, которые, получив добычу, быстро решили перебраться по воде.
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