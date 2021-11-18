В Приморье поймали двух мужчин, которые продавали амурского тигра по частям

За продажу амурского тигра мужчинам грозит до 9 лет тюрьмы и крупный штраф. Фото: Влад КОМЯКОВ

Следственный комитет Приморья завершил расследование по уголовным делам, фигурантами которых стали двое мужчин, продававшие амурского тигра по частям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Редкое животное, обитающее лишь на Дальнем Востоке и Китае, занесено в Красную Книгу РФ.

По данным СК, первый фигурант хранил у себя в гараже в Лазовском районе части амурского тигра. Потом он нашел покупателя и перевез фрагменты животного в город Артем. Там он продал их за 430 тысяч рублей. Затем части тигра изъяли сотрудники ФСБ Приморья.

— Второй фигурант был покупателем амурского тигра. Мужчины были в сговоре и пошли на следующую сделку. Первый снова привез в гараж в Артеме части амурского тигра для продажи за 350 тысяч рублей. После проведения спецоперации стражи порядка снова изъяли части животного, — прокомментировали в региональном СК.

Максимальное наказание, которое грозит мужчинам, — до 9 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей. Уголовные дела отправлены в суд.

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