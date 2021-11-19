Джип разорвало на части: жесткое ДТП разыгралось в Приморье

Автомобиль искорежило до неузнаваемости. Фото: принтскрин видео.

Серьезная авария произошла утром, 19 ноября, в Шкотовском районе Приморья. Участниками двух подряд ДТП на мосту в Смоляниново стали два джипа и два грузовика. Особенно сильно пострадала Toyota Hilux Surf, столкнувшись с Isuzu. По словам очевидцев авто, буквально разорвало на части. На месте происшествия сейчас работают спасатели, врачи и полицейские. Образовалась пробка, информация о пострадавших уточняется.

Подробности серьезного столкновения еще предстоит выяснить специалистам. Из-за разбитых машин движение практически парализовано. После ночного дождя дорога местами превратилась в каток.

– За Смоляниново, как ехать в сторону Находки, нужно ехать аккуратно, на дороге лед. Раскидано четыре машины по кюветам, – делятся проезжающие мимо водители.

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