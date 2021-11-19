В Приморье 68 гектаров конопли используют для производства ткани и канатов

Технологическая конопля с пониженным содержанием каннабиноидов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье растет темп производства и тканей из технической конопли. Приморские сельхопроизводили освоили в сумме 68 гектаров культуры.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в этом году аграрии посеяли в Ханкайском и Анучинском муниципальных округах каннабис. Помимо ткани, из технической конопли будут производить и канаты.

- Всего было собрано 15 тонн сухой массы и 2 тонны пеньки, - сообщили в ведомстве.

Запрет на культивацию конопли отменило Правительство РФ в 2020 году: культуру можно использовать в промышленности и медицине, однако это разрешено только юрлицам. Отметим, что в технической конопле снижено содержание каннабиноидов.

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