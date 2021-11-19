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Владивосток19 ноября 2021 2:10

Мужчина во Владивостоке средь бела дня отобрал телефон у школьницы и скрылся

Девочка возвращалась домой после уроков по Океанскому проспекту. К слову, она не побоялась остановить кражу
Руслан НОВИКОВ
Фото: принтскрин, пресс-служба УМВД Приморья

Фото: принтскрин, пресс-служба УМВД Приморья

Во Владивостоке преступление случилось в центре города - при чем в ясный солнечный день. 31-летний мужчина не постеснялся похитить телефон у 12-летней девочки, возвращающейся домой со школы.

О случае сообщили в УМВД Приморья - сейчас мужчина задержан. Пресс-служба также опубликовала видео с камер наблюдения, на запись попал грабеж. На кадрах злоумышленник в районе Океанского проспекта подбегает к девочке и выхватывает телефон прямо из рук. Стоит отметить, школьница оказалась не из робких, она попыталась остановить преступление и оттолкнуть мужчину, затем и вовсе погналась за ним. Однако мужчина, нелепо пробежав круг, все-таки скрылся с телефоном, а девочка рассказала о случае семье.

- Ранее мужчина был неоднократно судим за совершение корыстно-насильственных преступлений. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что похищенное имущество успел продать, - уточнили в пресс-службе краевого управления.

"Королю" воров грозит до четырех лет лишения свободы за часть 1 статьи 161 УК РФ - грабеж.

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