Неужели ничего не сделать? Во Владивостоке собака неделю ждет смерти в закрытом гараже

Лай услышали из старого железного гаража. Фото: dps_vl125

Владивостокские соцсети потрясла новость жителя: по словам автора, больше недели в темном железном гараже закрыта собака. Четвероногий мог погибнуть, если бы его не вызволили.

- Либо её там закрыли, либо провалилась через крышу. МЧС на такие случаи не выезжает, служба спасения может помочь только с участием полиции, в полицию невозможно дозвониться, - сообщил автор публикации.

Информацию он огласил лишь с одной целью - в надежде, что кто-нибудь узнает свой гараж и выпустит беднягу. В комментариях владивостокцы начали споры:

- Что за дичь? Неужели ничего нельзя предпринять, если животное мучается уже неделю?! - пишет рассерженный житель. Другие принялись искать владельцев "клетки", однако быстро выяснилось, что речь не о гаражном кооперативе - постройки незаконны, а значит номеров и хозяев у них нет.

ОБНОВЛЕНИЕ: Отметим, что полицейские все-таки прибыли на место - пса вызволили. По сообщению очевидцев, четвероногий вылетел пулей. При этом объявились и хозяева - они больше трех дней искали питомца и так и не поняли, как он залез в гараж.

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