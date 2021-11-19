Скончался гендиректор ВДЦ "Океан" Валерий Марзоев, руководивший центром больше 10 лет

Фото: пресс-служба ВДЦ "Океан"

Ушел из жизни бывший генеральный директор Всероссийского детского центра "Океан" Валерий Тимофеевич Марзоев. Это случилось во вторник, 16 ноября, Марзоеву было 72 года. Центру он отдал большую часть жизни - Валерий Тимофеевич начал карьеру еще в 1988 году.

Генеральным директором "Океана" Валерий Марзоев был с 2004 года по 2015, однако его путь задолго до этого был связан с центром. В мае 1988 года его назначили начальником планово-экономического развития. Затем он стал главным экономистом, замом гендиректора по экономике, и, наконец, генеральным директором. Достижения Марзоева для центра не счесть - среди его заслуг улучшение условий в отрядах, стройка новых уникальных объектов, создание общественных программ.

Среди коллег Валерий Тимофеевич останется искренним и чудесным наставником, ответственным сотрудником. Редакция присоединяется к соболезнованиям.

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