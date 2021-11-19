Геймер из Владивостока вошел в киберкоманду Virtus.Pro

Фото: принтскрин видео, Virtus.Pro

Юноша из Владивостока попал в команду профессионалов киберспорта Virtus.Pro. Виталию Москаленко 17 лет, он футболист и предпочитает турниры по Dota 2, а выступает под никнейном Pure (в переводе: чистый).

Как сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта РФ, Иван родился в 2004 году во Владивостоке. До киберспорта юноша успешно осваивал футбол - выступал за ФК "Павино" и команду "Искра". В компьютерный спорт парень пришел в 2018 году и сразу же успешно выступил в составе дальневосточных команд - сначала от своей школы, а затем в команде Circus отыграл в турнире ФКС России, заняв по Dota 2 5-8 места.

Играя в составе команды MongaGang, Иван взял серебро на турнире Дальнего Востока и Сибири на Кубок губернатора Забайкальского края по Dota 2. Последнее достижение является главным в его киберспортивной карьере. Иван в интервью пресс-службе VP рассказал, что играет периодически с 2013 года - сначала он подглядел за старшим братом, а затем и сам серьезно окунулся в киберсферу. Его никнейм Pure взят из строк песни Скриптонита.

Сейчас Иван переехал в Москву, так как поступил в столичный вуз - к слову, Москаленко уже на 12-й строчке престижного европейского рейтинга. Так его и позвали в Virtus.Pro на тестовые игры, а затем и в основной состав.

СПРАВКА. Virtus.pro — российский киберспортивный клуб, основанный 1 ноября 2003 года. Составы клуба — шестикратные чемпионы международных турниров старшей категории по компьютерным играм Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и в других дисциплинах.

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