Инфляция в Приморье за два года выросла на почти 4%

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Годовая инфляция в Приморье выросла до 6,89% с 6,60% в сентябре. Показатель все еще ниже, чем в среднем по России, однако за два года скачок составил около 4%. Быстрее всего, согласно индексу потребительских цен, дорожают продукты - из-за засухи и растущего в цене топлива.

График роста инфляции с 2018 года. Фото: ДВ ГУ Банка России

Аналитические данные опубликовали в Дальневосточном ГУ Банка России. Как видно из графика, базовая инфляция (не учитывающая сезонные товары и продукты, цену которых регулирует государство) и инфляция поднялись с отметки в 2-3% до практически 7%.

Из-за этого годовой прирост цен на продуктовую корзину увеличился до 8,07% в октябре - на 0,37% за месяц. Как сообщили в Центробанке, это связано с повышением стоимости моторного топлива, засухи и жары в регионах-производителях. На рост цен на мясо и яйца птицы повлияли эпидемии болезней животных в фермерских хозяйствах. Досталось и хлебу - цена на муку также выросла.

- В целом по России годовая инфляция в октябре увеличилась до 8,13%. Месячный прирост потребительских цен (с поправкой на сезонность) был максимальным с апреля 2015 года. Основной вклад внесло удорожание продовольствия, ускорение которого отражало влияние низкого урожая грунтовых овощей и роста издержек, - добавили в Центробанке.

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