Управляющую компанию, из-за которой погиб человек во Владивостоке, лишат лицензии

Тематическое фото из архива КП Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Надеждинском районе Приморья у УК "Спецавтохозяйство-Новое" ("САХ-Новое") хотят отобрать лицензию навсегда. В послужном списке "Управляйки" множество грубых нарушений и даже смерть человека. Два дня назад из реестра опеки "Сах-Новое" убрали 95 домов.

Жильцы дома не раз жаловались на компанию, о чем сообщали в соцсетях. С неохотой УК выезжала даже на срочные вызовы, не говоря уже о плановой уборке подъездов и придомовых территорий.

В государственной жилищной инспекции Приморья рассказали, что на УК жаловались даже представители районной администрации - компания едва не сорвала паспортизацию муниципалитета при подготовке к отопительному сезону. Самая трагическая часть истории в том, что по вине "управляйки" долгое время никто не обращал внимания на козырек подъезда одного из домов - он обрушился на человека. От травм мужчина скончался. Трагедия развернулась во дворе дома на Первомайской, сотрудники УК выполняли работы по замене теплотрасс.

В комментариях, где публикуют историю претендента на звание "худшей управляйки", приморцы разжигают споры. Кто-то предлагает привлечь компанию и по уголовной ответственности, кто-то просто не понимает, почему жильцы не отказались от такого "опекуна" ранее.

Но в течение года жильцы все же выберут новую УК - жилинспекция края уже готовит документы для лишения "Сах-Новое" лицензии.

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