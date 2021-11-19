Помощник капитана Ольга Клименко: «Морская романтика заканчивается у трапа»

Ольга Клименко. Фото: пресс-служба FESCO

Ольга Клименко – третий помощник капитана т/х «ФЕСКО Магадан». Она молодой специалист, только окончивший вуз, и это ее первый контракт. Судно, на котором она работает, доставляет продовольствие, стройматериалы и спецтехнику в Магадан из портов Владивостока. Своими мыслями о выборе профессии, морской романтике и важности командной работы она делится с читателями «КП – Владивосток».

Мечты о море

Мне всегда нравились парусники и море, но о торговом флоте поначалу я даже не задумывалась. В детстве мне казалось, что флот бывает только военным. Примерно в 7-8 классе для меня стало настоящим открытием, что где-то есть морские учебные заведения, а профессии моряка можно научиться. Именно тогда я начала искать информацию о профильных учебных заведениях.

Когда я была в 11 классе, мне попалось объявление о проведении Дня открытых дверей в Сибирском госуниверситете водного транспорта (СГУВТ). Этот небольшой лист бумаги стал ключом к осуществлению мечты.

Первые впечатления

После окончания вуза я узнала, что морская романтика заканчивается у трапа. Когда я мечтала о море, то не думала о бумажках. Помимо штурманской работы – проверок магнитного компаса и приборов, следование по маршруту – я занимаюсь документами. Эта та часть работы, о которой в университете говорят мало.

Перед приходом на работу в FESCO я очень переживала. В моей жизни и на опыте моих друзей по учебе до этого попадались люди, которые старались нам, новичкам, показать свое превосходство, свой ум и наше незнание. Но опасения оказались напрасны.

Часть команды

На теплоходе «ФЕСКО Магадан», куда я пришла на должность 3-го помощника капитана, меня ждал самый радушный прием. Экипаж теплохода и его капитан Михаил Коноваленко помогают в постижении тонкостей профессии – подробно отвечают на вопросы, объясняют моменты, которые вызывают сложности, спокойно реагируют на все. И я стараюсь не подводить людей.

Когда мы причаливаем в ВМТП (входит в группу компаний FESCO), я вижу, как слаженно работают пароходство и порт. Мы доставляем грузы по каботажному направлению, обеспечиваем северный завоз, и очень важно действовать четко и быстро. Я приятно удивлена, что в нашем мире есть еще такие команды. В самом истинном значении этого слова. И рада быть ее частью.

О счастье

Горжусь, что добилась своего, выучилась и работаю там, где захотела. Горжусь, что в 2020 году я, девочка, пошла матросом на ледокол. Чувства, которые испытываешь во время движения во льдах, ни с чем не сравнимы, их не передать словами. Конечно, свою карьеру на флоте я только начинаю, и мне многому еще предстоит учиться, но в дальнейшем, когда наберусь достаточно опыта, хочу работать на ледоколе.

Я – счастливый человек. Найти профессию по душе и посвятить жизнь любимому делу – это большая удача.

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