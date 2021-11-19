Экс-глава Приморья все-таки построит детский лагерь в Хасанском районе

Андрей Тарасенко, даже покинув Приморье, не отказался от идеи детского лагеря в Хасанском районе Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Бывший исполняющий обязанности губернатора Приморского края, а ныне глава правительства Якутии Андрей Тарасенко может реализовать одну из своих идей, появившихся в период его работы в Приморье – построить детский лагерь в Хасанском районе. Правда, о филиале «Артека» уже речь не идет.

Детский лагерь для круглогодичного отдыха детей из Якутии планируется разместить на территории Славянки. Соглашение об этом Андрей Тарасенко подписал с председателем правительства Приморского края Верой Щербиной и главой Славянского городского поселения Максимом Бренчаговым, накануне, 17 ноября.

Как рассказал Владимир Щур, руководитель агентства по туризму Приморского края, сопровождающего проект, оплачивать строительство будет правительство Якутии с привлечением федеральных инвестиций. Под создание лагеря уже зарезервировано два земельных участка на побережье общей площадью 47 гектаров.

В лагере смогут одновременно отдохнуть 1200 детей, сообщил Андрей Тарасенко. Он будет оборудован современной инфраструктурой, включающей жилые корпуса, спортивные, административные и иные объекты, локальные очистные сооружения.

От «КП-Владивосток» напомним, что впервые о строительстве детского лагеря в Хасанском районе Андрей Тарасенко заговорил в 2017 году, будучи врио губернатора Приморья.

Правда тогда его пресс-служба сообщала, что в Хасанском районе края будет создан филиал легендарного «Артека». Сообщалось, что под эти цели необходимо найти порядка четырех гектаров земли в районе, и тогдашний районный глава Сергей Овчинников обещал эту землю найти.

Замысел так и не был реализован – Андрей Тарасенко после неудачных выборов перестал быть ВРИО главы края, поработал в должности замглавы Росморречфлота, а после стал председателем правительства Якутии. Но, видимо, время и расстояние на желании построить детский лагерь на Хасанщине не сказались.